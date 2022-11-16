دولي

فاق التوقعات.. التضخم في المملكة المتحدة يسجل أعلى مستوى له منذ 40 عامًا

فاق التوقعات.. التضخم في المملكة المتحدة يسجل أعلى مستوى له منذ 40 عامًا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت بيانات بريطانية رسمية تسارع التضخم في شهر تشرين الأول الماضي  إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عاما، مدفوعا بارتفاع فواتير الطاقة المحلية في ظل أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، في بيان صحفي، عشية الكشف عن الميزانية الحكومية، إن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 11.1% الشهر الماضي، مسجلا ارتفاعا من 10.1 بالمئة في الشهر الذي سبقه.

وذكرت صحيفة (الغارديان) البريطانية، أن أسعار البنزين تراجعت 2.9 بنس للتر في أكتوبر، بينما ارتفعت أسعار الديزل 2.3 بنس للتر.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 16.4٪ في 12 شهرا حتى أكتوبر 2022، ارتفاعا من 14.6٪ في سبتمبر 2022.

إلى جانب الارتفاع المذهل في أسعار المستهلكين، ارتفعت أسعار مدخلات المنتجين بنسبة 19.2٪ حتى أكتوبر، انخفاضا من 20.8٪ في الشهر الماضي، مع تراجع تضخم المواد الخام.

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