"حماية" يرحب بقرار اللجنة الرابعة ويدعو الجمعية العامة لاعتماده

رام الله - دنيا الوطنصوتت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار بالأمم المتحدة (اللجنة الرابعة)، يوم الجمعة، على مشروع قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن الموقف القانوني من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، وسياسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي العنصرية ضد الفلسطينيين.وبموجب تصويت اللجنة الذي تم بأغلبية 98 صوتاً ومعارضة 17 دولة، وامتناع 52 دولة؛ ينتقل مشروع القرار إلى طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت بشأنه في كانون الأول/ديسمبر القادم.ويرحب مركز حماية لحقوق الإنسان بمشروع القرار المذكور، ويأمل أن يشكل نقل هذه القضية إلى أروقة محكمة العدل الدولية خطوة جادة نحو إرغام "اسرائيل" على إنهاء احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، باعتباره سلوكاً غير قانوني بحد ذاته.وفي هذا السياق فإن مركز حماية يحُث السلطة الفلسطينية على المُضي قُدماً في هذا المسار وعدم الاستجابة لضغوط الولايات المتحدة ودولة الاحتلال التي بدت واضحة من كلمة مندوبيهما في مشاورات اللجنة وتحريضهما ضد محكمة العدل الدولية، ويُشجع الدول الأعضاء في الجمعية العامة على التعاطي والتصويب الإيجابي مع مشروع القرار، دعماً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.