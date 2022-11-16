"التربية" وأطباء العالم تبرمان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة النفسية



ووقع المذكرة نيابةً عن الوزير أ.د. مروان عورتاني، الوكيل د. نافع عساف، والمنسق العام للمنظمة سيموني مانفريدي، بحضور الوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، والوكيل المساعد للتخطيط والمشاريع والأبنية د. حسن أبو الظاهر.



وتهدف هذه المذكرة إلى ضمان حق الوصول الآمن والشامل والعادل لجودة ونوعية التعليم، وتوفير الدعم لصيانة وتأهيل بعض المرافق المدرسية، مع التركيز على تعزيز الصحة النفسية بشكل شمولي، وتنظيم حملات توعية من أجل تعزيز المعرفة العامة والمهنية بالصحة النفسية والدعم النفسي/ الاجتماعي.



وأكد الطرفان أهمية هذه المذكرة التي تبرهن حرص الوزارة على توفير التعليم النوعي للطلبة من خلال تعزيز مقومات الصحة النفسية والشمولية، مثمنين الشراكة بين الطرفين والتي تبرهن على روح التعاون البناء لخدمة التعليم وتقديم خدمات من شأنها تعزيز المهارات وتحسين الصحة النفسية في المدارس.

رام الله - دنيا الوطنأبرمت وزارة التربية والتعليم ومنظمة أطباء العالم إسبانيا، مذكرة تفاهم، للتعاون في مجالات التعليم والصحة النفسية.