روسيا تنفي مسؤوليتها.. مباحثات طارئة بعد سقوط صاروخ في بولندا

رام الله - دنيا الوطنأكدت موسكو، اليوم الأربعاء، أنها لم تنفذ أي ضربات صاروخية بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "الأنباء التي تتحدث عن ضلوع موسكو في الحادث "استفزاز" بهدف التصعيد".وبحسب موقع (BBC) بالعربية، فإن الرئيس الأميريكي جو بايدن استبعد أن يكون الصاروخ، الذي سقط في بولندا، قد أطلق من الأراضي الروسية.وقال مسؤولون بولنديون إن الصاروخ "روسي الصنع"، مشيرين إلى أنه قتل شخصين في منطقة على الحدود مع أوكرانيا.واجتمع بايدن مع قادة عدد من الدول، على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، في مباحثات "طارئة" لبحث التطورات في بولندا.