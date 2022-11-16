حركة المقاومة الشعبية تشيد بعملية الطعن بمستوطنة "أرائيل"

رام الله - دنيا الوطنأشادت حركة المقاومة الشعبية بعملية الطعن التي نفذت صباح أمس الثلاثاء في مستوطنة "أرائيل" المقامة على أراضي سلفيت.وثمنت المقاومة الشعبية "هذا العمل البطولي ونؤكد أن هذا حق مشروع لشعبنا في مقاومة المحتل".وأكدت أن "العمليات الفردية والنوعية بكافة الوسائل هي السبيل للجم الاحتلال ومغتصبيه عن عدوانهم بحق القدس وأهلها والضفة المحتلة".ودعت "جماهير الشعب الفلسطيني بالضفة والقدس والداخل المحتل لمزيد من تصعيد حالة الاشتباك ضد العدو الصهيوني".كما ودعت "الكل الفلسطيني لدعم العمليات بكافة أشكالها والمقاومة بكافة أدواتها في كل شبر على أرض فلسطين لانتزاع حقوقنا واسترجاع أرضنا وقدسنا".