الاحتلال يكشف مصير المستوطن الذي طعن بمحطة الوقود في عملية (أرئيل)









وأفادت قناة (كان) بأنه ينتظر أن يستيقظ اثنين من المصابين من التخدير، بعدما خضعا لعمليات جراحية لإنقاذ حياتهم.





أما الثاني في الثلاثينيات من عمره في حالة خطيرة لكنها مستقرة وهو في العناية المركزة، والثالث في في الثلاثينيات من عمره في حالة متوسطة إلى خطيرة وهو تحت إشراف الأطباء.وأفادت قناة (كان) بأنه ينتظر أن يستيقظ اثنين من المصابين من التخدير، بعدما خضعا لعمليات جراحية لإنقاذ حياتهم.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، بأن المستوطن الإسرائيلي الذي تعرض لطعنات في محطة تعبئة غاز خلال عملية الطعن في منطقة أرئيل الصناعية أمس هو أحد القتلى الثلاثة في العملية.وبحسب موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية)، فإن القتيل هو مردخاي أشكنازي 59 عاما من شكان يافني يعمل كسائق شاحنة في شركة (أميشرا غاز) الإسرائيلية.ووثق مقطع فيديو مسجل للمنفذ الفلسطيني الشهيد محمد صوف وهو يوجه للمستوطن أشكنازي طعنات قاتلة بسكين حين كان بجانب شاحنته في محطة الغاز في منطقة أرئيل الصناعية.وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن جنازة أشكنازي ستقام عند الساعة 1:30 ظهرا في مقبرة يافنه.وأوضحت الصحيفة أن حالة المستوطنين الآخرين المصابين في العملية لا تزال خطيرة للغاية، الأول في الأربعينيات من عمره في حالة خطيرة ولكنها مستقرة ويتنفس في وحدة العناية المركزة.