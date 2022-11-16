شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الخليل
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من مدينة الخليل، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، وهم: محمود يوسف أبو داود (35 عاما)، ومحمد احمد يوسف أبو داود (18 عاما)، ومهند محمد فرج عبيدو التميمي، ووسام ماجد عمرو، وعمر عبد المجيد عمرو (26 عاما)، وأحمد جمال عمرو.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة صوريف شمال غرب الخليل، عضو البلدية ارسلان ابو خضير، بعد أن داهمت منزله، وعبثت بمحتوياته.

أخبار ذات صلة

حركة المقاومة الشعبية تشيد بعملية الطعن بمستوطنة &#34;أرائيل&#34;

حركة المقاومة الشعبية تشيد بعملية الطعن بمستوطنة "أرائيل"

الاحتلال يكشف مصير المستوطن الذي طعن بمحطة الوقود في عملية (أرئيل)

الاحتلال يكشف مصير المستوطن الذي طعن بمحطة الوقود في عملية (أرئيل)

تفاصيل اللقاء بين حركة حماس والجبهة الديمقراطية في بيروت

تفاصيل اللقاء بين حركة حماس والجبهة الديمقراطية في بيروت

الجبهة الشعبية &#34;القيادة العامة&#34; تبارك عملية سلفيت المزدوجة

الجبهة الشعبية "القيادة العامة" تبارك عملية سلفيت المزدوجة

الاحتلال يقتحم قرية حارس ويأخذ قياسات منزل الشهيد محمد صوف

الاحتلال يقتحم قرية حارس ويأخذ قياسات منزل الشهيد محمد صوف

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة وأربع إصابات في ثمانية حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: وفاة وأربع إصابات في ثمانية حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

البرلمان العربي يجدد دعمه للقضية الفلسطينية ويحذر من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

البرلمان العربي يجدد دعمه للقضية الفلسطينية ويحذر من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

الإدارة العامة للأراضي الزراعية تنظم مناظرة حول الزراعة الحافظة

الإدارة العامة للأراضي الزراعية تنظم مناظرة حول الزراعة الحافظة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حركة المقاومة الشعبية تشيد بعملية الطعن بمستوطنة &#34;أرائيل&#34;

حركة المقاومة الشعبية تشيد بعملية الطعن بمستوطنة "أرائيل"

البرلمان العربي يجدد دعمه للقضية الفلسطينية ويحذر من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

البرلمان العربي يجدد دعمه للقضية الفلسطينية ويحذر من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

اللجنة الاستشارية لـ (أونروا) تؤكد الحاجة الملحة لزيادة تمويل الوكالة

اللجنة الاستشارية لـ (أونروا) تؤكد الحاجة الملحة لزيادة تمويل الوكالة

خلال اجتماعٍ برئاسة الرئيس عباس.. &#34;التنفيذية&#34; تؤكد رفض المساس بالمنظمة وخلق كيانات بديلة لها

خلال اجتماعٍ برئاسة الرئيس عباس.. "التنفيذية" تؤكد رفض المساس بالمنظمة وخلق كيانات بديلة لها

&#34;التعاون الاسلامي&#34; ترحب بفتح أمريكا تحقيقًا في مقتل الصحفية &#34;أبو عاقلة&#34;

"التعاون الاسلامي" ترحب بفتح أمريكا تحقيقًا في مقتل الصحفية "أبو عاقلة"

السفير أبو بكر يطلع وزير خارجية سيراليون على مستجدات الأوضاع بفلسطين

السفير أبو بكر يطلع وزير خارجية سيراليون على مستجدات الأوضاع بفلسطين

طالع كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

صور.. إعلام الاحتلال ينشر هوية قتلى عملية (أرئيل) الثلاثة

صور.. إعلام الاحتلال ينشر هوية قتلى عملية (أرئيل) الثلاثة

منوعات

شاهد: موديل سعودية تحدث ضجة بآخر تصريح لها

شاهد: موديل سعودية تحدث ضجة بآخر تصريح لها

شاهد: سعد لمجرد يكشف حقيقة إقامته لحفل زفافه مرة أخرى

شاهد: سعد لمجرد يكشف حقيقة إقامته لحفل زفافه مرة أخرى

شاهد: أحمد العوضي يحير جمهوره بآخر مقطع فيديو نشره

شاهد: أحمد العوضي يحير جمهوره بآخر مقطع فيديو نشره

شاهد: بسنت شوقي تفاجئ زوجها بطريقتها الغريبة للاحتفال بيوم ميلاده

شاهد: بسنت شوقي تفاجئ زوجها بطريقتها الغريبة للاحتفال بيوم ميلاده

حسين فهمي يكشف سبب غياب عدد كبير من الفنانين عن &#34;مهرجان القاهرة&#34;

حسين فهمي يكشف سبب غياب عدد كبير من الفنانين عن "مهرجان القاهرة"

نتيجة تحاليل تعاطي المخدرات لشيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها

نتيجة تحاليل تعاطي المخدرات لشيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها

بسبب مسلسله الجديد.. محمد رمضان يغضب جمهوره بما فعله في الشارع

بسبب مسلسله الجديد.. محمد رمضان يغضب جمهوره بما فعله في الشارع

شاهد: نهال عنبر تكشف عن تفاصيل مثيرة حصلت بينها وبين عادل إمام

شاهد: نهال عنبر تكشف عن تفاصيل مثيرة حصلت بينها وبين عادل إمام

بعد الحكم عليها لـ3 سنوات بالسجن.. ردة فعل فجر السعيد تثير الجدل

بعد الحكم عليها لـ3 سنوات بالسجن.. ردة فعل فجر السعيد تثير الجدل

صديقة سعاد حسني تكشف حقيقة مقتل الأخيرة في لندن

صديقة سعاد حسني تكشف حقيقة مقتل الأخيرة في لندن

عربي

البرلمان العربي يجدد دعمه للقضية الفلسطينية ويحذر من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

البرلمان العربي يجدد دعمه للقضية الفلسطينية ويحذر من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

الجزائر: مصرع 16 شخصًا أغلبهم من أصول إفريقية بحادث سير جنوبي البلاد

الجزائر: مصرع 16 شخصًا أغلبهم من أصول إفريقية بحادث سير جنوبي البلاد

الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة

الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول