الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من مدينة الخليل، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، وهم: محمود يوسف أبو داود (35 عاما)، ومحمد احمد يوسف أبو داود (18 عاما)، ومهند محمد فرج عبيدو التميمي، ووسام ماجد عمرو، وعمر عبد المجيد عمرو (26 عاما)، وأحمد جمال عمرو.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة صوريف شمال غرب الخليل، عضو البلدية ارسلان ابو خضير، بعد أن داهمت منزله، وعبثت بمحتوياته.