الجبهة الشعبية "القيادة العامة" تبارك عملية سلفيت المزدوجة

رام الله - دنيا الوطنباركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة العملية المزدوجة التي وقعت قرب مستوطنة ما تسمى بـ(أريئيل) في سيلفيت، صباح الثلاثاء، والتي أدت لمقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة، كما نعت منفذها.وقالت الجبهة في بيان لها: "هذه العملية جاءت لتؤكد بأن شعبنا مستمرٌ في انتفاضته والدفاع عن أرضه ومقدساته، بكل ما أوتي من قوة، فلا أمن ولا أمان للمحتل الغاصب على أرضنا، ومصيره الزوال كغيره من المحتلين الطغاة".وأضافت "شعبنا قد عقد العزم على المضي في طريق المقاومة، واستهداف الاحتلال ومواجهته في كل مكان يتواجد به على أرضنا الطاهرة، فها هو يبدع مجدداً بعملية نوعية تهز أمن الكيان الصهيوني، وتثبت هشاشته أمام إبداع أبناء شعبنا الثائر المنتفض".ووجهت الجبهة "التحية لأبناء شعبنا العظيم، الذين يسارعون للدفاع عن الأرض والمقدسات، وينتفضون في كل أنحاء الضفة المحتلة والقدس، ويثأرون لدماء الشهداء، ويواصلون ردهم على جرائم العدو الغاشم، وستبقى دماء الشهداء وتضحيات أبناء شعبنا الشعلة التي تنير لنا طريق الحرية والعودة".