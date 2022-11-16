رسميًا.. ترامب يعلن ترشحه للانتخابات الأميركية المقبلة





رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ترشحه رسميًا من جديد للرئاسة الأميركية، متعهدًا بالفوز من جديد بمنصب الرئاسة.ووفقًا لما نقلته موقع (الجزيرة)، فإن ترامب شن هجوما حادا على الرئيس الحالي جو بايدن متهما إياه بتدمير الاقتصاد وجعل البلاد تركع لخصومها.وقال الرئيس الأميركي السابق إنه "إبان رئاسته للولايات المتحدة كانت أميركا قد بدأت بالازدهار وكان العالم في حالة سلام، وتعهد ترامب بالفوز من جديد بمنصب الرئاسة".وتابع أن "أعداءنا يسخرون منا واليوم سقط صاروخ قد يكون روسيًّا داخل الأراضي البولندية"،معتبرًا أن "الانسحاب من أفغانستان كان المرحلة الأكثر إحراجا لبلدنا".