"المرور" بغزة: وفاة وأربع إصابات في ثمانية حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الأربعاء، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.وقالت إن ثمانية حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن وفاة واحدة وأربع إصابات، أحداها متوسطة، وثلاث إصابات أخرى طفيفة.وأوضحت شرطة المرور أمس، أن الطفل عاصم ماجد السلطان (5 سنوات) سكان حي السلام بمدينة رفح توفي جراء صدمه من قبل مركبة مياه من نوع "افيكو أبيض" أمام منزل الطفل.وبينت الشرطة المرور أنها حجزت المركبة، وأوقفت سائقها (ع، ع) لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.من جانب آخر، أشارت شرطة المرور إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـأربع مركبات ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.