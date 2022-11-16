شؤون فلسطينية

الإدارة العامة للأراضي الزراعية تنظم مناظرة حول الزراعة الحافظة

الإدارة العامة للأراضي الزراعية تنظم مناظرة حول الزراعة الحافظة
رام الله - دنيا الوطن
نظمت الإدارة العامة للأراضي الزراعية – وزارة الزراعة، الأحد، مناظرة في مقر الهلال الأحمر بمدينة البيرة حول الزراعة الحافظة مبادئها وأهميتها باعتبارها أحد أهم الأنظمة الزراعية المتبعة حاليا خاصة في الأماكن الجافة وشبه الجافة والخاصة أساسا في زراعة المحاصيل، وذلك في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم من انخفاض كميات الامطار السنوية وتغيير مواعيد هذه الامطار وتأخرها.

وتأتي هذه المناظرة ضمن أنشطة مشروع منعة الأراضي وإدارة المصادر "ريلاب" والمنفذ في كل من جنين،نابلس، والخليل، حيث عمد المشروع الى اختيار المستفيدين والعمل معهم لمدة 5 سنوات متواصلة من خلال دعمهم بالبذار وتوفير البذارة الخاصة بالزراعة الحافظة.

وتهدف المناظرة إلى فتح نقاش هادف مع المزارعين حول مبادئ الزراعة الحافظة والمتمثلة في عدم حراثة التربة بشكل عام، المحافظة على مخلفات المحاصيل السابقة على سطح التربة، ضرورة اتباع الدورة الزراعية المناسبة.

يشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل ومنذ أكثر من 10 سنوات على ادخال هذا النظام وإقناع المزارعين في تبنيه وذلك من أجل المحافظة على خصوبة التربة ومنع انجرافها وتدهورها الناتج عن تكرار الحراثة السنوية إلى 3 مرات وأكثر وتدهور خصوبتها وتقليل انتاجيتها.

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