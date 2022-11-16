وسط أجواء من التوتر بين نتنياهو وسموتريتش.. (الليكود) يلغي اجتماع التفاوض اليوم

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن أجواءً من التوتر تسود بين نتنياهو وسموتريتش، الأمر الذي دفع حزب (الليكود) إلى إلغاء اجتماعات التفاوض المقررة اليوم.ووفقًا لما نقلته مصادر مطلعة لصحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، فإن رئيس (الصهيونية الدينية) بتسلائيل سموتريتش يصر على تعيينه وزيرا للجيش.وقالت إن "نتنياهو خلال اجتماعه مع سموتريتش أمس كرر موقفه بأن تعيينه في المنصب أمر إشكالي لأنه يثير معارضة في العالم".وتابعت: "سموتريتش من جهته أوضح أنه لا ينوي التراجع"، لافتةً إلى أنه: "في لقاء سابق طلب نتنياهو من بن غفير الضغط على سموتريتش لتقديم تنازلات".بدوره، قال يارون أبراهام، إن "نتنياهو قال لسموتريتش أمس إنه لن يكون وزيرا للجيش، وأن المرشح لشغل المنصب هو يوآف جالانت".