دولي

الاحتلال يطلق مناوارت عسكرية استعدادًا لسقوط الصواريخ وحدوث الزلازل

الاحتلال يطلق مناوارت عسكرية استعدادًا لسقوط الصواريخ وحدوث الزلازل
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن قيادة الجبهة الداخلية ستجري اليوم الأربعاء مناورات استعداد لحالات الطوارئ في عدة مناطق للتعامل مع سقوط صواريخ، وقذائف، وحدوث زلازل.

وقال المتحدث إن مناورة الزلازل في مستوطنة (كريات أربع): ستكون في تمام الساعة 10:05 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من وقوع زلزال في كريات أربع.

وتابع أن مناورات الصواريخ والقذائف في الخضيرة، ستكون خلال الساعة 18:05 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية في شرق الخضيرة.

وأردف أنه في الساعة 18:15 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية في الخضيرة، منطقة نيفي حاييم.

وأشار إلى إلى أنه الساعة 18:25 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية في وسط الخضيرة.

ولفت إلى أن  صفارات الإنذار ستنطلق في تمام الساعة 18:35  للتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية في غرب الخضيرة.

ونوّه أنه في حال وجود حدث حقيقي خلال المناورة سيصدر إشعار آخر وإنذار متكرر.

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