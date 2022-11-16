شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وباردة في عموم المناطق الفلسطينية

الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وباردة في عموم المناطق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى حتى ساعات المساء، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الجمعة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت المقبل يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت الدائرة المواطنين من خطر احتمال تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

أخبار ذات صلة

الإدارة العامة للأراضي الزراعية تنظم مناظرة حول الزراعة الحافظة

الإدارة العامة للأراضي الزراعية تنظم مناظرة حول الزراعة الحافظة

انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

اللجنة الاستشارية لـ (أونروا) تؤكد الحاجة الملحة لزيادة تمويل الوكالة

اللجنة الاستشارية لـ (أونروا) تؤكد الحاجة الملحة لزيادة تمويل الوكالة

خلال اجتماعٍ برئاسة الرئيس عباس.. &#34;التنفيذية&#34; تؤكد رفض المساس بالمنظمة وخلق كيانات بديلة لها

خلال اجتماعٍ برئاسة الرئيس عباس.. "التنفيذية" تؤكد رفض المساس بالمنظمة وخلق كيانات بديلة لها

&#34;التعاون الاسلامي&#34; ترحب بفتح أمريكا تحقيقًا في مقتل الصحفية &#34;أبو عاقلة&#34;

"التعاون الاسلامي" ترحب بفتح أمريكا تحقيقًا في مقتل الصحفية "أبو عاقلة"

السفير أبو بكر يطلع وزير خارجية سيراليون على مستجدات الأوضاع بفلسطين

السفير أبو بكر يطلع وزير خارجية سيراليون على مستجدات الأوضاع بفلسطين

طالع كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

صور.. إعلام الاحتلال ينشر هوية قتلى عملية (أرئيل) الثلاثة

صور.. إعلام الاحتلال ينشر هوية قتلى عملية (أرئيل) الثلاثة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اللجنة الاستشارية لـ (أونروا) تؤكد الحاجة الملحة لزيادة تمويل الوكالة

اللجنة الاستشارية لـ (أونروا) تؤكد الحاجة الملحة لزيادة تمويل الوكالة

&#34;التعاون الاسلامي&#34; ترحب بفتح أمريكا تحقيقًا في مقتل الصحفية &#34;أبو عاقلة&#34;

"التعاون الاسلامي" ترحب بفتح أمريكا تحقيقًا في مقتل الصحفية "أبو عاقلة"

السفير أبو بكر يطلع وزير خارجية سيراليون على مستجدات الأوضاع بفلسطين

السفير أبو بكر يطلع وزير خارجية سيراليون على مستجدات الأوضاع بفلسطين

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين غرب سلفيت

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين غرب سلفيت

جادو تبحث مع مسؤول بولندي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

جادو تبحث مع مسؤول بولندي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

سلفيت: الاحتلال يغلق المدخل الشمالي لبلدة بروقين

سلفيت: الاحتلال يغلق المدخل الشمالي لبلدة بروقين

الاحتلال يمدد اعتقال المقدسي جمال عمرو وزوجته

الاحتلال يمدد اعتقال المقدسي جمال عمرو وزوجته

المالكي يلتقي نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين

المالكي يلتقي نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين

منوعات

شاهد: أحمد العوضي يحير جمهوره بآخر مقطع فيديو نشره

شاهد: أحمد العوضي يحير جمهوره بآخر مقطع فيديو نشره

شاهد: بسنت شوقي تفاجئ زوجها بطريقتها الغريبة للاحتفال بيوم ميلاده

شاهد: بسنت شوقي تفاجئ زوجها بطريقتها الغريبة للاحتفال بيوم ميلاده

حسين فهمي يكشف سبب غياب عدد كبير من الفنانين عن &#34;مهرجان القاهرة&#34;

حسين فهمي يكشف سبب غياب عدد كبير من الفنانين عن "مهرجان القاهرة"

نتيجة تحاليل تعاطي المخدرات لشيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها

نتيجة تحاليل تعاطي المخدرات لشيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها

بسبب مسلسله الجديد.. محمد رمضان يغضب جمهوره بما فعله في الشارع

بسبب مسلسله الجديد.. محمد رمضان يغضب جمهوره بما فعله في الشارع

شاهد: نهال عنبر تكشف عن تفاصيل مثيرة حصلت بينها وبين عادل إمام

شاهد: نهال عنبر تكشف عن تفاصيل مثيرة حصلت بينها وبين عادل إمام

بعد الحكم عليها لـ3 سنوات بالسجن.. ردة فعل فجر السعيد تثير الجدل

بعد الحكم عليها لـ3 سنوات بالسجن.. ردة فعل فجر السعيد تثير الجدل

صديقة سعاد حسني تكشف حقيقة مقتل الأخيرة في لندن

صديقة سعاد حسني تكشف حقيقة مقتل الأخيرة في لندن

وفاة فنان أردني شهير بعد الاعتداء عليه في مصر

وفاة فنان أردني شهير بعد الاعتداء عليه في مصر

شاهد: إيناس الدغيدي تضع فنان مصري شهير في ورطة بسبب تصريحاتها

شاهد: إيناس الدغيدي تضع فنان مصري شهير في ورطة بسبب تصريحاتها

عربي

البرلمان العربي يجدد دعمه للقضية الفلسطينية ويحذر من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

البرلمان العربي يجدد دعمه للقضية الفلسطينية ويحذر من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

الجزائر: مصرع 16 شخصًا أغلبهم من أصول إفريقية بحادث سير جنوبي البلاد

الجزائر: مصرع 16 شخصًا أغلبهم من أصول إفريقية بحادث سير جنوبي البلاد

الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة

الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول