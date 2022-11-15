مباشر | تحليلات ما بعد مقتل بولندييْن بصواريخ روسية.. الحكومة البولندية تجتمع


دولي

مقتل شخصين إثر سقوط صواريخ روسية في بولندا وموسكو تعلق

مقتل شخصين إثر سقوط صواريخ روسية في بولندا وموسكو تعلق
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، مساء يوم الثلاثاء، مقتل شخصين جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا.

ووفقًا لوكالة (أسوشيتد برس) التي نقلت عن مسؤول استخباراتي أميركي، فإنه قُتل شخصان جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا المُنضمة لحلف (ناتو). 

وفي أول تعليق روسي، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا استفزاز متعمد يهدف لتصعيد النزاع.

وقالت الدفاع الروسية: "قواتنا لم تشن هجمات على أهداف قرب الحدود الأوكرانية البولندية".

هذا وعقدت بولندا مساء اليوم، اجتماعًا عاجلًا للحكومة ولجنة الأمن القومي والدفاع بعد سقوط صواريخ روسية. 

بدوره، صرح المتحدث باسم الحكومة البولندية، بأن الوضع متأزم بعد سقوط صواريخ روسية على أراضينا.

في السياق، قالت وزارة الخارجية الإستونية: إنها "مستعدة للدفاع عن كل شبر من أراضي حلف (ناتو) ونعلن تضامننا الكامل مع بولندا".

أخبار ذات صلة

مبعوث الأمين العام لأفغانستان يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء الأفغاني

مبعوث الأمين العام لأفغانستان يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء الأفغاني

ترامب: هذه تفاصيل حملتي لانتخابات 2024 الرئاسية

ترامب: هذه تفاصيل حملتي لانتخابات 2024 الرئاسية

عقب خلافات لسنوات.. الصين تدعو لتحسين وتطوير العلاقات مع أستراليا

عقب خلافات لسنوات.. الصين تدعو لتحسين وتطوير العلاقات مع أستراليا

موسكو تتهم كييف بعرقلة السلام وأوكرانيا ترد

موسكو تتهم كييف بعرقلة السلام وأوكرانيا ترد

بعد انفجار إسطنبول.. تركيا تعتزم ملاحقة أهداف كردية شمال سوريا والعراق

بعد انفجار إسطنبول.. تركيا تعتزم ملاحقة أهداف كردية شمال سوريا والعراق

مسؤول عسكري أميركي كبير يصل إسرائيل

مسؤول عسكري أميركي كبير يصل إسرائيل

ترامب والجمهوريون يتلقون ضربة جديدة بانتخابات مجلس الشيوخ

ترامب والجمهوريون يتلقون ضربة جديدة بانتخابات مجلس الشيوخ

الأمم المتحدة: عدد سكان العالم يتجاوز عتبة ثمانية مليارات

الأمم المتحدة: عدد سكان العالم يتجاوز عتبة ثمانية مليارات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التعاون الاسلامي&#34; ترحب بفتح أمريكا تحقيقًا في مقتل الصحفية &#34;أبو عاقلة&#34;

"التعاون الاسلامي" ترحب بفتح أمريكا تحقيقًا في مقتل الصحفية "أبو عاقلة"

السفير أبو بكر يطلع وزير خارجية سيراليون على مستجدات الأوضاع بفلسطين

السفير أبو بكر يطلع وزير خارجية سيراليون على مستجدات الأوضاع بفلسطين

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين غرب سلفيت

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين غرب سلفيت

جادو تبحث مع مسؤول بولندي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

جادو تبحث مع مسؤول بولندي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

سلفيت: الاحتلال يغلق المدخل الشمالي لبلدة بروقين

سلفيت: الاحتلال يغلق المدخل الشمالي لبلدة بروقين

الاحتلال يمدد اعتقال المقدسي جمال عمرو وزوجته

الاحتلال يمدد اعتقال المقدسي جمال عمرو وزوجته

المالكي يلتقي نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين

المالكي يلتقي نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين

مجلس علماء فلسطين: تفجير التقسيم إسطنبول &#34;جريمة وحشية لا تغتفر&#34;

مجلس علماء فلسطين: تفجير التقسيم إسطنبول "جريمة وحشية لا تغتفر"

منوعات

شاهد: نهال عنبر تكشف عن تفاصيل مثيرة حصلت بينها وبين عادل إمام

شاهد: نهال عنبر تكشف عن تفاصيل مثيرة حصلت بينها وبين عادل إمام

بعد الحكم عليها لـ3 سنوات بالسجن.. ردة فعل فجر السعيد تثير الجدل

بعد الحكم عليها لـ3 سنوات بالسجن.. ردة فعل فجر السعيد تثير الجدل

صديقة سعاد حسني تكشف حقيقة مقتل الأخيرة في لندن

صديقة سعاد حسني تكشف حقيقة مقتل الأخيرة في لندن

وفاة فنان أردني شهير بعد الاعتداء عليه في مصر

وفاة فنان أردني شهير بعد الاعتداء عليه في مصر

شاهد: إيناس الدغيدي تضع فنان مصري شهير في ورطة بسبب تصريحاتها

شاهد: إيناس الدغيدي تضع فنان مصري شهير في ورطة بسبب تصريحاتها

مايان السيد تفجر مفاجأة غير متوقعة لجمهورها

مايان السيد تفجر مفاجأة غير متوقعة لجمهورها

بعد نجاحاته السابقة.. كريم عبدالعزيز يصدم جمهوره وينسحب من الموسم الرمضاني 2023

بعد نجاحاته السابقة.. كريم عبدالعزيز يصدم جمهوره وينسحب من الموسم الرمضاني 2023

ما آخر التطورات الصحية لنادين نجيم بعد نقلها للمستشفى بشكل مفاجئ؟

ما آخر التطورات الصحية لنادين نجيم بعد نقلها للمستشفى بشكل مفاجئ؟

شاهد: عمرو دياب يغضب جمهوره بسبب إطلالته الأخيرة الغريبة

شاهد: عمرو دياب يغضب جمهوره بسبب إطلالته الأخيرة الغريبة

بعد عودتها لحسام حبيب.. ما مصير بنات شيرين عبدالوهاب؟

بعد عودتها لحسام حبيب.. ما مصير بنات شيرين عبدالوهاب؟

عربي

البرلمان العربي يجدد دعمه للقضية الفلسطينية ويحذر من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

البرلمان العربي يجدد دعمه للقضية الفلسطينية ويحذر من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

الجزائر: مصرع 16 شخصًا أغلبهم من أصول إفريقية بحادث سير جنوبي البلاد

الجزائر: مصرع 16 شخصًا أغلبهم من أصول إفريقية بحادث سير جنوبي البلاد

الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة

الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول