مقتل شخصين إثر سقوط صواريخ روسية في بولندا وموسكو تعلق



في السياق، قالت وزارة الخارجية الإستونية: إنها "مستعدة للدفاع عن كل شبر من أراضي حلف (ناتو) ونعلن تضامننا الكامل مع بولندا".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام أمريكية، مساء يوم الثلاثاء، مقتل شخصين جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا.ووفقًا لوكالة (أسوشيتد برس) التي نقلت عن مسؤول استخباراتي أميركي، فإنه قُتل شخصان جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا المُنضمة لحلف (ناتو).وفي أول تعليق روسي، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا استفزاز متعمد يهدف لتصعيد النزاع.وقالت الدفاع الروسية: "قواتنا لم تشن هجمات على أهداف قرب الحدود الأوكرانية البولندية".هذا وعقدت بولندا مساء اليوم، اجتماعًا عاجلًا للحكومة ولجنة الأمن القومي والدفاع بعد سقوط صواريخ روسية.بدوره، صرح المتحدث باسم الحكومة البولندية، بأن الوضع متأزم بعد سقوط صواريخ روسية على أراضينا.