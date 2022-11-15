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شؤون فلسطينية

السفير أبو بكر يطلع وزير خارجية سيراليون على مستجدات الأوضاع بفلسطين

السفير أبو بكر يطلع وزير خارجية سيراليون على مستجدات الأوضاع بفلسطين
صورة من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أطلع سفير دولة فلسطين لدى غينيا وسيراليون ثائر أبو بكر، وزير خارجية سيراليون ديڤيد فرانسيس على المستجدات السياسية في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، وطبيعة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة فيها.

وقدم السفير أبو بكر الشكر لسيراليون على دعمها وتصويتها لصالح القرارات التي تتعلق بفلسطين في الأمم المتحدة، وبحث معه تفاصيل استكمال برنامج التعاون التنموي، المنفذ من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي.

بدوره، قال فرانسيس إن "موقف بلاده واضح وثابت من القضية الفلسطينية، وهو استمرار دعمها وتأييد مطالبها في المحافل كافة".

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