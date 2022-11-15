(القناة 12): المنظومة الأمنية الإسرائيلية تدرس تغيير سياستها تجاه غزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت (القناة 12) الإسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، أن المنظومة الأمنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي تبحث تغيير سياستها تجاه قطاع غزة.وقالت القناة: إنها "علمت من مسؤول أمني أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تدرس تغيير سياستها تجاه غزة وعدم الفصل بين تحريض حماس والجهاد في غزة عما يحدث في الضفة".وأضافت: "بالمؤسسة الأمنية يصفون المنظمات في غزة بأنها مسؤولة عن التحريض على العمليات في الضفة وتمويلها، لذا سيتم مراجعة سياساتنا وكذلك أساليب عملنا ضدهم".