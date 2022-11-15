مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين غرب سلفيت

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين بالحجارة، قرب قرية حارس، غرب سلفيت.وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، احتشدوا عند مدخل القرية الغربي، ورشقوا المركبات المارة بالحجارة، ما أدى لتضرر عدد منها.وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين أهالي القرية وقوات الاحتلال والمستوطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين الذين هبوا لحماية بيوتهم وممتلكاتهم، دون أن يبلغ عن إصابات.