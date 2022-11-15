جادو تبحث مع مسؤول بولندي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

رام الله - دنيا الوطنبحثت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مكتب العلاقات الدولية في الرئاسة البولندية ياكوب كوموخ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وقالت جادو، في اللقاء الذي عقد في العاصمة البولندية، وارسو، بحضور سفير فلسطين لدى بولندا محمود خليفة، إن "فلسطين تقدر دور بولندا على الصعيد الدولي".وثمنت تصويتها الملتزم إلى جانب القرارات المتعلقة بفلسطين في الأمم المتحدة، لصالح الحصول على الرأي القانوني الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الاحتلال وممارساته، مضيفة أن دولة فلسطين تتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع بولندا.