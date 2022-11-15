دولي

ترامب ينشر تفاصيل حملته لانتخابات 2024 الرئاسية

ترامب ينشر تفاصيل حملته لانتخابات 2024 الرئاسية
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
يسعى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لتشكيل حملة مشابهة لحملته في العام 2016، بدلاً من الاعتماد على نفوذ حملة العام 2020 الأكبر نسبياً، والتي فشلت ولم تحقق النصر. 

وفي هذا الإطار، سيقود ثلاثة من الجمهوريين القدامى حملة ترامب لعام 2024، والتي من المقرر أن يعلنها، مساء اليوم الثلاثاء، في قاعة رقص نادي (Mar-a-Lago) الخاص به في بالم بيتش بفلوريدا، وفقاً لخمسة مصادر مطلعة على طاقم العمل، بحسب قناة (الميادين).

ووفق المستشارين، فإنه من المتوقع أن تكون هناك اختلافات ملحوظة عن حملته لعام 2020، إذ لا يُتوقع حالياً أن يكون في محاولته الرئاسية الناشئة مدير تقليدي للحملة، مع مستشارين متعددين في مناصب عليا.

ومقارنة بعام 2020، من المتوقع أن يكون لحملة 2024 عدداً أقل من الموظفين وميزانية أقلّ، كما يقول المستشارون، حيث اشتكى ترامب من أنّ حملته الفاشلة لعام 2020 "لديها عدد كبير جداً من الأشخاص، وأنفق الكثير من المال". 

وقبل أيام، ذكرت صحيفة (دايلي ميل) البريطانية، أنّ شركات الإعلام التابعة لإمبراطور الإعلام الأميركي روبرت مردوخ بدأت بالانحراف بعيداً عن ترامب، لمصلحة حاكم فلوريدا رون دي سانتيس، بعد فوزه وإعادة انتخابه حاكماً للولاية، بينما حذَّر ترامب المرشحين الجمهوريين المحتملين، مثل دي سانتيس، من الترشح ضده في عام 2024.

ومن المتوقع أن تتمركز  الحملة الجديدة لترامب في جنوب فلوريدا حيث يقطن، وفق المستشارين، بدلاً من أن يكون لها وجود في واشنطن.

أخبار ذات صلة

عقب خلافات لسنوات.. الصين تدعو لتحسين وتطوير العلاقات مع أستراليا

عقب خلافات لسنوات.. الصين تدعو لتحسين وتطوير العلاقات مع أستراليا

موسكو تتهم كييف بعرقلة السلام وأوكرانيا ترد

موسكو تتهم كييف بعرقلة السلام وأوكرانيا ترد

بعد انفجار إسطنبول.. تركيا تعتزم ملاحقة أهداف كردية شمال سوريا والعراق

بعد انفجار إسطنبول.. تركيا تعتزم ملاحقة أهداف كردية شمال سوريا والعراق

مسؤول عسكري أميركي كبير يصل إسرائيل

مسؤول عسكري أميركي كبير يصل إسرائيل

ترامب والجمهوريون يتلقون ضربة جديدة بانتخابات مجلس الشيوخ

ترامب والجمهوريون يتلقون ضربة جديدة بانتخابات مجلس الشيوخ

الأمم المتحدة: عدد سكان العالم يتجاوز عتبة ثمانية مليارات

الأمم المتحدة: عدد سكان العالم يتجاوز عتبة ثمانية مليارات

رداً على القرار الأميركي..غانتس: لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي حول مقتل &#34;أبو عاقلة&#34;

رداً على القرار الأميركي..غانتس: لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي حول مقتل "أبو عاقلة"

بهدف التطبيع.. اجتماع مسؤول إسرائيلي كبير مع وزير الخارجية العماني

بهدف التطبيع.. اجتماع مسؤول إسرائيلي كبير مع وزير الخارجية العماني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين غرب سلفيت

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين غرب سلفيت

جادو تبحث مع مسؤول بولندي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

جادو تبحث مع مسؤول بولندي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

سلفيت: الاحتلال يغلق المدخل الشمالي لبلدة بروقين

سلفيت: الاحتلال يغلق المدخل الشمالي لبلدة بروقين

الاحتلال يمدد اعتقال المقدسي جمال عمرو وزوجته

الاحتلال يمدد اعتقال المقدسي جمال عمرو وزوجته

المالكي يلتقي نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين

المالكي يلتقي نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين

مجلس علماء فلسطين: تفجير التقسيم إسطنبول &#34;جريمة وحشية لا تغتفر&#34;

مجلس علماء فلسطين: تفجير التقسيم إسطنبول "جريمة وحشية لا تغتفر"

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة تصدر مرصد الانتهاكات الإسرائيلية التربوية والثقافية بأكتوبر

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة تصدر مرصد الانتهاكات الإسرائيلية التربوية والثقافية بأكتوبر

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدعو أمريكا لتحقيق جاد ومسؤول بجريمة اغتيال &#34;أبو عاقلة&#34;

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدعو أمريكا لتحقيق جاد ومسؤول بجريمة اغتيال "أبو عاقلة"

منوعات

شاهد: نهال عنبر تكشف عن تفاصيل مثيرة حصلت بينها وبين عادل إمام

شاهد: نهال عنبر تكشف عن تفاصيل مثيرة حصلت بينها وبين عادل إمام

بعد الحكم عليها لـ3 سنوات بالسجن.. ردة فعل فجر السعيد تثير الجدل

بعد الحكم عليها لـ3 سنوات بالسجن.. ردة فعل فجر السعيد تثير الجدل

صديقة سعاد حسني تكشف حقيقة مقتل الأخيرة في لندن

صديقة سعاد حسني تكشف حقيقة مقتل الأخيرة في لندن

وفاة فنان أردني شهير بعد الاعتداء عليه في مصر

وفاة فنان أردني شهير بعد الاعتداء عليه في مصر

شاهد: إيناس الدغيدي تضع فنان مصري شهير في ورطة بسبب تصريحاتها

شاهد: إيناس الدغيدي تضع فنان مصري شهير في ورطة بسبب تصريحاتها

مايان السيد تفجر مفاجأة غير متوقعة لجمهورها

مايان السيد تفجر مفاجأة غير متوقعة لجمهورها

بعد نجاحاته السابقة.. كريم عبدالعزيز يصدم جمهوره وينسحب من الموسم الرمضاني 2023

بعد نجاحاته السابقة.. كريم عبدالعزيز يصدم جمهوره وينسحب من الموسم الرمضاني 2023

ما آخر التطورات الصحية لنادين نجيم بعد نقلها للمستشفى بشكل مفاجئ؟

ما آخر التطورات الصحية لنادين نجيم بعد نقلها للمستشفى بشكل مفاجئ؟

شاهد: عمرو دياب يغضب جمهوره بسبب إطلالته الأخيرة الغريبة

شاهد: عمرو دياب يغضب جمهوره بسبب إطلالته الأخيرة الغريبة

بعد عودتها لحسام حبيب.. ما مصير بنات شيرين عبدالوهاب؟

بعد عودتها لحسام حبيب.. ما مصير بنات شيرين عبدالوهاب؟

عربي

البرلمان العربي يجدد دعمه للقضية الفلسطينية ويحذر من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

البرلمان العربي يجدد دعمه للقضية الفلسطينية ويحذر من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

الجزائر: مصرع 16 شخصًا أغلبهم من أصول إفريقية بحادث سير جنوبي البلاد

الجزائر: مصرع 16 شخصًا أغلبهم من أصول إفريقية بحادث سير جنوبي البلاد

الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة

الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول