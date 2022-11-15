الاحتلال يمدد اعتقال المقدسي جمال عمرو وزوجته

رام الله - دنيا الوطنمددت سلطات الاحتلال مساء يوم الثلاثاء، اعتقال الباحث المقدسي الدكتور جمال عمرو وزوجته زينة "ام رضوان" حتى يوم غد، وذلك بعد اعتقالهما أثناء خروجهما من المسجد الأقصى ظهر اليوم.وقال رضوان عمرو إن "الاحتلال سيعرض والديه يوم غد محكمة إسرائيلية في القدس للنظر في اعتقالهما".وأوضح أن والده كان يلقي محاضرة للمصلين في المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين قبل اعتقاله مع "ام رضوان".ووثقت "ام رضوان" صباح اليوم عبر بث مباشر إحدى محاضرات زوجها الدورية حول المسجد الأقصى وتاريخه وحاضره.