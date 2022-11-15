المالكي يلتقي نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين

رام الله - دنيا الوطناجتمع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، بنظيرته الألمانية أنالينا بيربوك وذلك في مقر وزارة الخارجية الألمانية في برلين.وتناول اللقاء عدداً من القضايا، في مقدمتها العلاقات الثنائية والتطورات الميدانية على ضوء التصعيد المستمر الذي يتعرّض له شعبنا على يد سلطات الاحتلال.وناقش الطرفان سُبل تعزيز الجهود الدولية المشتركة لانهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الشرعية.وأكّد الوزير المالكي على أهمية الدور السياسي الذي يمكن أن تضطلع به ألمانيا لإطلاق مسعى سياسي جاد يقود إلى حلّ الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، وتفعيل الحراك الدولي في هذا الإطار.وشكر دولة ألمانيا على جهودها في دعم وكالة الغوث الدولية (أونروا) وأنشطتها الموجهة للاجئين الفلسطينيين. وأشاد في ذات السياق بدور ألمانيا في دعم المؤسسات الفلسطينية المختلفة والمساهمة في بناء الكفاءات الفلسطينيية وتحسين البنية التحتية في قطاع غزة والضفة الغربية.هذا وقد وصل الوزيرالمالكي إلى العاصمة الألمانية برلين أمس الاثنين، للمشاركة في المؤتمرالعالمي الثامن لمناهضة عقوبة الإعدام، وعقد عدداً من اللقاءات الثنائية مع الجانب الألماني.وشارك في اللقاء إلى جانب وزير الخارجية، سفير دولة فلسطين لدى ألمانيا السفير ليث عرفة، ومساعد الوزير للشؤون متعددة الأطراف السفير عمّار حجازي، وسكرتير ثاني رامي عريقات من سفارة دولة فلسطين لدى ألمانيا، وملحق دبلوماسي دانه جبارين من مكتب الوزير.