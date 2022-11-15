مجلس علماء فلسطين: تفجير التقسيم إسطنبول "جريمة وحشية لا تغتفر"



وشدد على ضرورة ملاحقة الفاعلين وكشفهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم وضرب الفكر "الإرهابي المجرم" في كل مكان الذي يستهدف الجميع ضاربا بعرض الحائط كل القيم الأخلاقية.



وأكد أن مجلس علماء فلسطين في لبنان والخارج يقف مع تركيا قيادة وشعبا أمام هذه المحنة، متوجها لذوي الشهداء بالعزاء، سائلا المولى عز وجل لهم الصبر والسلوان، وأن "يرفع الشهداء إلى جنات الخلد وللجرحى الشفاء العاجل إن شاء الله تعالى".



رام الله - دنيا الوطناستنكر رئيس الهيئة الإستشارية والناطق الرسمي لمجلس علماء فلسطين في لبنان والخارج، الشيخ محمد الموعد في تصريح له باسم المجلس، التفجير الذي استهدف شارع الاستقلال منطقة التقسيم في إسطنبول.