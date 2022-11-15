منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدعو أمريكا لتحقيق جاد ومسؤول بجريمة اغتيال "أبو عاقلة"

رام الله - دنيا الوطنأعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن أمله بإنجاز تحقيق جاد ومسؤول وعاجل في جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجريمة التي هزت وجدان المجتمع الدولي.وأضاف المنتدى: "لاسيما أن الزميلة شيرين أبو عاقلة مشهود لها بالأداء المهني المنسجم مع قيم الصحافة، فضلاً عن التزامها المعهود بإجراءات السلامة المهنية".وأشار لتحقيقات دولية عديدة أكدت مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، ليجدد المطالبة بحماية الصحفيين الفلسطينيين من بطش الاحتلال الإسرائيلي الذي تمادى في جرائمه بحقهم سواء بالقتل بدم بارد.وأكمل المنتدى: "إذ تجاوز عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين تم اغتيالهم منذ عام 2000 الــ 50 صحفياً، أو بالاعتقال، إذ تجاوز عدد الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال الـ 19 صحفياً بعضهم رهن الاعتقال الإداري، أو بالاعتداءات ومصادرة المعدات الصحفية".