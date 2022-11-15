شؤون فلسطينية

"الشرطة" تضبط سلاحًا ناريًا وتقبض على شخص برام الله

"الشرطة" تضبط سلاحًا ناريًا وتقبض على شخص برام الله
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة الفلسطينية، يوم الثلاثاء، سلاحًا ناريًا من نوع (كارلو) وألقت القبض على شخص في رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبعد متابعة فرع المباحث العامة بمديرية شرطة رام الله لظاهرة إطلاق النار العشوائي في المحافظة لما تسببه من خطر على حياة المواطنين.

وأفادت بأنه تم ضبط قطعة سلاح من نوع (كارلو) وذخيرة بحوزة أحد الأشخاص وهو من سكان المحافظة.

وأكدت الإدارة أنه تم التحفظ على الشخص المقبوض عليه والسلاح المضبوط تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.

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