غزة: "نقابة الصحفيين" تدين الاعتداء على الزملاء في نادي تشامبيونز



وقالت النقابة: إنه "حسب الشهادات التي أفاد بها الزملاء، فإن عدداً من موظفي نادي تشامبيونز قاموا بالاعتداء الجسدي واللفظي على عدد من الزملاء الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم الصحفي".



هذا وطالبت نقابة الصحفيين إدارة نادي وأكاديمية تشامبيونز بالاعتذار للزملاء للصحفيين ومحاسبة المعتدين على هذا السلوك غير الاخلاقي، كما وعلى الجهات المختصة محاسبة كل من اعتدى على الزملاء الصحفيين.







رام الله - دنيا الوطنأدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاعتداء على الزميلين علي جاد الله ومعتصم مرتجى وعدد من الزملاء الصحفيين من قبل موظفي نادي تشامبيونز بغزة خلال تغطيتهم فعالية بالنادي.