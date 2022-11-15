وزير الداخلية يبحث آفاق التعاون مع السفير المصري لدى فلسطين

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين إيهاب سليمان، آفاق التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خلال لقائهما في مقر الوزارة برام الله.وشدد هب الريح على العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مثمناً دور مصر الهام والريادي في دعم فلسطين على كافة الصعد والمستويات.كما وأكد وزير الداخلية سعي الوزارة إلى تعزيز التعاون مع الجانب المصري في مختلف الملفات التي تأتي في إطار عمل الوزارة.