حملة المقاطعة ترحب بانسحاب لاعب لبناني من بطولة قبرص الدولية رفضاًا للتطبيع





ودعت الحملة كل الهيئات والمؤسسات العربية والإسلامية لرفع لواء مقاطعة الاحتلال في الساحات كافة، وصولاً لعزله ونبذه، ليرضخ لمطالب الشعب الفلسطيني بالتحرر والحصول على حقوقه المشروعة.



رام الله - دنيا الوطنرحبت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع- فلسطين بانسحاب اللاعب اللبناني محمد عطايا بطل كرة المضرب اللبناني من نهائي بطولة قبرص الدولية، بعدما أوقعته القرعة مع لاعب من الاحتلال.واعتبرت الحملة أن هذه الانسحاب يُعبر عن نبض الشعب اللبناني العظيم، وكل الشعوب العربية برفضهم للتطبيع مع الاحتلال، ورفضهم للجرائم التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل.وثمنت موقف هذا اللاعب "المشرف"، والذي انضم إلى قائمة شرف عريضة بجوار مجموعة من "الأبطال" الذين رفضوا التطبيع تلبية لنداء الواجب العربي والقومي بمقاطعة الاحتلال.