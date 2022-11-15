شؤون فلسطينية

"التشريعي" بغزة: عملية سلفيت ردٌ طبيعي على تصاعد إرهاب الاحتلال ومستوطنيه

"التشريعي" بغزة: عملية سلفيت ردٌ طبيعي على تصاعد إرهاب الاحتلال ومستوطنيه
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المجلس التشريعي بغزة بالإنابة د. أحمد بحر أن عملية سلفيت تأتي رداً طبيعياً على تصاعد إرهاب الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا ومقدساته، مشدداً أن المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها حق مشروع كفله القانون الدولي.

وأكد د. بحر أن المقاومة هي خيار شعبنا لطرد الاحتلال عن أرض فلسطين ونيل الحرية والاستقلال.

ونعى الشهيد محمد مراد صوف منفذ عملية سلفيت، سائلاً المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن تكون دماؤه وقوداً لثورة مستمرة حتى زوال الاحتلال.

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