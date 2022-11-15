"التشريعي" بغزة: عملية سلفيت ردٌ طبيعي على تصاعد إرهاب الاحتلال ومستوطنيه

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس المجلس التشريعي بغزة بالإنابة د. أحمد بحر أن عملية سلفيت تأتي رداً طبيعياً على تصاعد إرهاب الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا ومقدساته، مشدداً أن المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها حق مشروع كفله القانون الدولي.وأكد د. بحر أن المقاومة هي خيار شعبنا لطرد الاحتلال عن أرض فلسطين ونيل الحرية والاستقلال.ونعى الشهيد محمد مراد صوف منفذ عملية سلفيت، سائلاً المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن تكون دماؤه وقوداً لثورة مستمرة حتى زوال الاحتلال.