اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وأهالي جنين

رام الله - دنيا الوطناندلعت عصر اليوم الثلاثاء مواجهات بين قوات الاحتلال وأهالي بلدة برقين غرب جنين، تخللها عمليات إطلاق نار استهدفت دوريات الاحتلال.وتعرضت قوة من جيش الاحتلال لإطلاق نار ورشق حجارة في برقين، وعند مفرق قرية الكفيرات في جنين.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين، واعتقلت الشاب محمد مصطفى جرار (16 عاماً) بعد دهم وتفتيش منزله، وانسحبت من البلدة على الفور.وذكرت مصادر طبية أن أربعة مواطنين أصيبوا بالاختناق، كما أصيبت امرأة حامل اعتدى عليها جنود الاحتلال، خلال اقتحام بلدة برقين.