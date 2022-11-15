حمادة: إقامة الاحتلال للمقابرالوهمية بالقدس لن يفلح في طمس معالمها

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن سعي الاحتلال المحموم لتغيير معالم مدينة القدس من خلال الاستيلاء على الأراضي، وإقامة الحدائق التوراتية والمقابر الوهمية إجرام متجدّد.كما اعتبره حمادة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، انتهاكا صارخا واستهتارا بكل القوانين والمواثيق الدولية، وما هو إلاّ محاولات يائسة لن تفلح في تغيير حقائق التاريخ وهُوية المدينة المقدّسة.وجدّد رفض الحركة لهذه المخططات والمشاريع التهويدية، مشددا على أن شعبنا سيبقى متمسكاً بأرضه ومدافعاً عن مقدساته بكل الوسائل، حتى التحرير وزوال الاحتلال.