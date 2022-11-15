الخليل: إصابة طفل واعتقال ثلاثة مواطنين خلال اقتحام الاحتلال منطقة سنجر

رام الله - دنيا الوطنأصيب طفل (12 عاما) برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، واعتقل ثلاثة آخرين، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة سنجر، جنوب الخليل.وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، بأن الطفل أصيب بعيار معدني أسفل عينه اليمنى، وقد جرى إدخاله لمستشفى دورا الحكومي.ووفق مصادر محلية، أوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من المنطقة، لم تعرف هويتهم بعد، وداهمت عددا من المنازل والمحال التجارية وفتشتها، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.