دولي

عقب خلافات لسنوات.. الصين تدعو لتحسين وتطوير العلاقات مع أستراليا

عقب خلافات لسنوات.. الصين تدعو لتحسين وتطوير العلاقات مع أستراليا
الرئيس الصيني
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى "تحسين" العلاقات مع أستراليا و"تطويرها"، خلال أول قمة رسمية يعقدها البلدان منذ أكثر من خمس سنوات.

وقال شي: "علينا تحسين والمحافظة على وتطوير علاقتنا، إذ إنّ ذلك يتوافق مع المصالح الأساسية لشعبي البلدين"، مشيراً إلى أنّ العلاقات الودية السابقة بين البلدين "تستحق التقدير".

وبعد "عداوة" استمرت سنوات وخيّمت على العلاقات التجارية وأدت إلى تجميد اجتماعات عالية المستوى، أكّد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أنّ الاجتماع كان "إيجابياً وبنّاءً".

وأضاف: "أنا سعيد جداً بعقد هذا الاجتماع اليوم، كانت هناك خلافات بيننا"، وفق قناة (الميادين). 

واستمرت المحادثات 32 دقيقة فقط، وعقدت على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، لكنها مثّلت تحوّلاً دبلوماسياً مهماً.

وبينما تبادل قادة أستراليا والصين أطراف الحديث مدة وجيزة خلال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها اليابان عام 2019، إلا أنّ أي اجتماع رسمي لم يجر بين الطرفين منذ أكثر من نصف عقد. 

وأثارت أستراليا حفيظة الصين عبر سعيها لإصدار تشريع ضد مساعي النفوذ خارج الحدود الوطنية، ومنع "هواوي" من الحصول على عقود لتطوير شبكة الجيل الخامس من الإنترنت.

وتعتمد ثروة أستراليا في جزء كبير منها على بيع الصين الموارد التي تحتاج إليها لتغذية صعودها الاقتصادي الملحوظ. وتعتبر أستراليا من بين أكبر الدول المصدّرة لركاز الحديد، المستخدم في الصلب، والفحم والغاز.

وكان الرئيس الصيني قد التقى على هامش قمة العشرين عدداً من الرؤساء من بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. 

أخبار ذات صلة

موسكو تتهم كييف بعرقلة السلام وأوكرانيا ترد

موسكو تتهم كييف بعرقلة السلام وأوكرانيا ترد

بعد انفجار إسطنبول.. تركيا تعتزم ملاحقة أهداف كردية شمال سوريا والعراق

بعد انفجار إسطنبول.. تركيا تعتزم ملاحقة أهداف كردية شمال سوريا والعراق

مسؤول عسكري أميركي كبير يصل إسرائيل

مسؤول عسكري أميركي كبير يصل إسرائيل

ترامب والجمهوريون يتلقون ضربة جديدة بانتخابات مجلس الشيوخ

ترامب والجمهوريون يتلقون ضربة جديدة بانتخابات مجلس الشيوخ

الأمم المتحدة: عدد سكان العالم يتجاوز عتبة ثمانية مليارات

الأمم المتحدة: عدد سكان العالم يتجاوز عتبة ثمانية مليارات

رداً على القرار الأميركي..غانتس: لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي حول مقتل &#34;أبو عاقلة&#34;

رداً على القرار الأميركي..غانتس: لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي حول مقتل "أبو عاقلة"

بهدف التطبيع.. اجتماع مسؤول إسرائيلي كبير مع وزير الخارجية العماني

بهدف التطبيع.. اجتماع مسؤول إسرائيلي كبير مع وزير الخارجية العماني

بوتين يوقع مرسومًا يسمح بخدمة الأجانب في الجيش الروسي

بوتين يوقع مرسومًا يسمح بخدمة الأجانب في الجيش الروسي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حملة المقاطعة ترحب بانسحاب لاعب لبناني من بطولة قبرص الدولية رفضاًا للتطبيع

حملة المقاطعة ترحب بانسحاب لاعب لبناني من بطولة قبرص الدولية رفضاًا للتطبيع

الشرطة الإسرائيلية تعتقل شابًا من جنين داخل أراضي 48

الشرطة الإسرائيلية تعتقل شابًا من جنين داخل أراضي 48

الجبهة العربية الفلسطينية: إعلان الاستقلال شكل نقطة تحول في نضال شعبنا

الجبهة العربية الفلسطينية: إعلان الاستقلال شكل نقطة تحول في نضال شعبنا

&#34;التشريعي&#34; بغزة: عملية سلفيت ردٌ طبيعي على تصاعد إرهاب الاحتلال ومستوطنيه

"التشريعي" بغزة: عملية سلفيت ردٌ طبيعي على تصاعد إرهاب الاحتلال ومستوطنيه

اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وأهالي جنين

اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وأهالي جنين

حمادة: إقامة الاحتلال للمقابرالوهمية بالقدس لن يفلح في طمس معالمها

حمادة: إقامة الاحتلال للمقابرالوهمية بالقدس لن يفلح في طمس معالمها

الخليل: إصابة طفل واعتقال ثلاثة مواطنين خلال اقتحام الاحتلال منطقة سنجر

الخليل: إصابة طفل واعتقال ثلاثة مواطنين خلال اقتحام الاحتلال منطقة سنجر

شاهد: الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين تعقد مؤتمرها الخامس

شاهد: الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين تعقد مؤتمرها الخامس

منوعات

شاهد: نهال عنبر تكشف عن تفاصيل مثيرة حصلت بينها وبين عادل إمام

شاهد: نهال عنبر تكشف عن تفاصيل مثيرة حصلت بينها وبين عادل إمام

بعد الحكم عليها لـ3 سنوات بالسجن.. ردة فعل فجر السعيد تثير الجدل

بعد الحكم عليها لـ3 سنوات بالسجن.. ردة فعل فجر السعيد تثير الجدل

صديقة سعاد حسني تكشف حقيقة مقتل الأخيرة في لندن

صديقة سعاد حسني تكشف حقيقة مقتل الأخيرة في لندن

وفاة فنان أردني شهير بعد الاعتداء عليه في مصر

وفاة فنان أردني شهير بعد الاعتداء عليه في مصر

شاهد: إيناس الدغيدي تضع فنان مصري شهير في ورطة بسبب تصريحاتها

شاهد: إيناس الدغيدي تضع فنان مصري شهير في ورطة بسبب تصريحاتها

مايان السيد تفجر مفاجأة غير متوقعة لجمهورها

مايان السيد تفجر مفاجأة غير متوقعة لجمهورها

بعد نجاحاته السابقة.. كريم عبدالعزيز يصدم جمهوره وينسحب من الموسم الرمضاني 2023

بعد نجاحاته السابقة.. كريم عبدالعزيز يصدم جمهوره وينسحب من الموسم الرمضاني 2023

ما آخر التطورات الصحية لنادين نجيم بعد نقلها للمستشفى بشكل مفاجئ؟

ما آخر التطورات الصحية لنادين نجيم بعد نقلها للمستشفى بشكل مفاجئ؟

شاهد: عمرو دياب يغضب جمهوره بسبب إطلالته الأخيرة الغريبة

شاهد: عمرو دياب يغضب جمهوره بسبب إطلالته الأخيرة الغريبة

بعد عودتها لحسام حبيب.. ما مصير بنات شيرين عبدالوهاب؟

بعد عودتها لحسام حبيب.. ما مصير بنات شيرين عبدالوهاب؟

عربي

البرلمان العربي يجدد دعمه للقضية الفلسطينية ويحذر من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

البرلمان العربي يجدد دعمه للقضية الفلسطينية ويحذر من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

الجزائر: مصرع 16 شخصًا أغلبهم من أصول إفريقية بحادث سير جنوبي البلاد

الجزائر: مصرع 16 شخصًا أغلبهم من أصول إفريقية بحادث سير جنوبي البلاد

الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة

الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول