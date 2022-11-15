دولي

موسكو تتهم كييف بعرقلة السلام وأوكرانيا ترد

موسكو تتهم كييف بعرقلة السلام وأوكرانيا ترد
الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني
رام الله - دنيا الوطن
ردت الرئاسة الأوكرانية، مؤكدة أن روسيا "هي التي غزت أوكرانيا"، بعدما اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف كييف بفرض شروط تعجيزية لوقف الحرب وعرقلة السلام.

وقال مستشار مكتب الرئاسة، ميخائيل بودولياك في تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء: إن "موسكو تقصف المدن، وترتكب الإبادات الجماعية وتدمر البنية التحتية للطاقة".

كما تساءل كيف تتهم بلاده إذا بإطالة أمد الصراع أمام كل تلك التصرفات الروسية.

إلى ذلك، شدد على أن "الحرب لا تزال مستمرة لعدم رغبة روسيا في التوقف القتل وسط تلاعب لافروف بالحقائق، وفق قناة (العربية).

وكان لافروف اعتبر بوقت سابق اليوم، خلال مؤتمر صحافي، على هامش قمة مجموعة العشرين، أن شروط أوكرانيا لإعادة إطلاق المفاوضات مع بلاده "غير واقعية". وقال "جميع المشاكل ترتبط بالجانب الأوكراني الذي يرفض بشكل قاطع المفاوضات ويطرح شروطاً من الواضح أنها غير واقعية".

كما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالتبعية للغرب، الذي أمره بعدم إجراء محادثات سلام.

إلى ذلك، رأى أن "بلدان العالم الثالث تدرك جيدًا أن هذه العملية تعرقلها كييف التي تحظر، بما في ذلك من خلال القوانين بمراسيم يصدرها زيلينسكي، المفاوضات مع روسيا الاتحادية". 

وقال: "نريد أن نرى أدلة ملموسة على أن الغرب مهتم بجدية بضبط زيلينسكي وبأن يشرح له أن هذا لا يمكن أن يستمر، وأن هذا ليس في مصلحة الشعب الأوكراني".

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