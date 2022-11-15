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دولي

عقب انفجار إسطنبول.. تركيا تعتزم ملاحقة أهداف كردية شمال سوريا والعراق

عقب انفجار إسطنبول.. تركيا تعتزم ملاحقة أهداف كردية شمال سوريا والعراق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول تركي كبير، اليوم الثلاثاء، إنّ تركيا تعتزم ملاحقة أهداف شمالي سوريا بعد أن تكمل عملية ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق، بعد وقوع انفجار مميت في إسطنبول مطلع الأسبوع.

وأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي، يوم الأحد، أنّ الهجوم "الإرهابي" في شارع الاستقلال بميدان تقسيم، الذي أسفر عن مقتل ستة وإصابة أكثر من 80، كانت منفذته امرأة.

وتتهم الحكومة التركية المسلحين الأكراد بالضلوع في الانفجار.

وقال المسؤول إنّ "التهديدات التي يشكلها المسلحون الأكراد أو تنظيم الدولة لتركيا غير مقبولة"، مضيفاً أنّ أنقرة ستقضي على التهديدات على حدودها الجنوبية "بطريقة أو بأخرى".

كما وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "سوريا مشكلة أمن قومي بالنسبة إلى تركيا، وهناك عمل يجري القيام به بالفعل في هذا الصدد"، وفق قناة (الميادين).

وأضاف أنّ "هناك عملية جارية ضد حزب العمال الكردستاني في العراق، وأنّ هناك أهداف معينة في سوريا بعد استكمال هذا"، فيما لم يصدر تعليق من وزارة الخارجية التركية على الفور.

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