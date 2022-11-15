شؤون فلسطينية

خلال لقائه لازاريني.. أبو هولي يؤكد ضرورة إنهاء ملف متضرري 2014

خلال لقائه لازاريني.. أبو هولي يؤكد ضرورة إنهاء ملف متضرري 2014
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، مع مفوض عام (أونروا) فيليب لازاريني، الأوضاع في مخيمات اللاجئين، وسبل التعاون المشترك بين الطرفين لخدمة اللاجئين، والتغلب على الأزمات والمصاعب التي تواجهها الوكالة الأممية.

وأشاد أبو هولي، خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ(أونروا) بحضور المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة، بالجهود التي يبذلها لازاريني لمواجهة الصعوبات التي تواجهها (أونروا)، مشيرا إلى أن خطابات المفوض العام الأخيرة وجهوده الكبيرة تلقى كل ترحيب من اللاجئين وممثليهم.

وتحدث عن بعض الملفات العالقة، كاستكمال عملية البناء في مخيم نهر البارد، وملف 2014 في غزة، مؤكدا ضرورة بذل الجهود لإنهاء هذا الملف.

من جانبه، ثمن لازاريني جهود دائرة شؤون اللاجئين والتعاون مع أبو هولي في إيجاد أرضية مشتركة وتفاهم متواصل بين الدول المضيفة و(أونروا) كمقدمة خدمات للاجئين في مناطق عملياتها الخمس.

وأكد أن (أونروا) ستبقى تدافع عن اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، وستواصل تقديم الخدمات لملايين اللاجئين حسب التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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