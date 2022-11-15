شاهد: الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين تعقد مؤتمرها الخامس

عقدت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين في المحافظات الجنوبية مؤتمرها الخامس، جاء بعنوان" دورة القدس والوفاء للشهداء والأسرى".





وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس: إن "المؤتمر تجديد لعمل الهيئة وتجديد لانتماء أعضائها للثورة من خلال عملهم في إطار الهيئة".





وأكد حلس في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الهيئة جزء من المجتمع الفلسطيني، ورأيها مهم في صياغة الواقع والمستقبل الفلسطيني.





بدوره، بيّن محافظ غزة، إبراهيم أبو النجا، أن المتقاعدين العسكرين لهم حقوق وبحاجة لجهة قوية تطالب بها.





من جهته، أشار المفوض الإعلامي للهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين، نبيل برزق، إلى أن انعقاد هذا المؤتمر جاء لانتخاب هيئة وطنية إدارية جديدة للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين في المحافظات الجنوبية.





رام الله - دنيا الوطن