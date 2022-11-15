وفاة طفل إثر حادث دهس جنوب القطاع





ووفق إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، فإن الطفل (عاصم ماجد السلطان) البالغ من العمر (5 سنوات)، من سكان حي السلام بمحافظة رفح، توفي جراء صدمه أمام منزله من قبل صهريج مياه أثناء الرجوع للخلف بقيادة السائق (ع، م) (22 عاماً).



وقد تم توقيف السائق وحجز المركبة ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.





رام الله - دنيا الوطنتوفي طفل ظهر اليوم الثلاثاء، إثر حادث دهس في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.