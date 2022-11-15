مسقط رأس منفذ عملية "أرئيل".. الاحتلال يعلن قرية حارس منطقة عسكرية مغلقة





واستشهد صباح اليوم الشاب محمد مراد سامي صوف (18 عاما) من قرية "حارس"، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم تنفيذ عملية طعن في المنطقة الصناعية في مستوطنة (ارئيل) شمال غرب سلفيت، أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين.



وقال رئيس مجلس قروي حارس عمر سماره، إن قوات الاحتلال تواجدت بشكل مكثف على المدخل الغربي للقرية، قبل أن تقتحمها وتحاصر منطقة "التل".



وفي تطور لاحق، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الشهيد محمد مراد صوف، واعتدت على ساكنيه واحتجزتهم في المنزل واخضعتهم للتحقيق الميداني.



وأفادت المصادر ذاتها أن القرية شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان، وتم إغلاق مداخل القرية وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة.



رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرية حارس غرب سلفيت.