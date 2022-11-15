"الديمقراطية": عملية سلفيت البطولية ردٌ على جرائم الاحتلال





وقالت "الديمقراطية" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن إرادة شعبنا ومقاومته ستبقى أقوى من جبروت الاحتلال وارهابه ومنظومته الأمنية وتعزيزاته العسكرية.



وشددت على أن المقاومة بكل أشكالها مستمرة وستتصاعد ولن يستطيع الاحتلال إخماد نارها المشتعلة في كل مكان.



وتابعت "الديمقراطية": بأن على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تطبيق قرارات المجلس المركزي الأخيرة بوقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة لتقود وتؤطر نضال شعبنا.





رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن عملية سلفيت هي رد على جرائم الاحتلال وارهابه المنظم بحق شعبنا وأرضه.