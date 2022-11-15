شؤون فلسطينية

"الخارجية" في ذكرى اعلان الاستقلال: الدبلوماسية الفلسطينية تراكم الخطوات نحو الاستقلال

"الخارجية" في ذكرى اعلان الاستقلال: الدبلوماسية الفلسطينية تراكم الخطوات نحو الاستقلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين في الذكرى الـ 34 لإعلان الاستقلال أن المسيرة نحو الحرية والاستقلال مستمرة، وان النصر قادم، وشددت على ان وثيقة اعلان الاستقلال شكلت منعطفا هاما، واساسا لانطلاق الاستراتيجية القانونية وترسيخ الشخصية القانونية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وراكمت على النضال الوطني الفلسطيني  منذ مطلع النكبة، ونسفت الرواية الزائفة الصهيونية حول ارض فلسطين، وفتحت المجال امام الدبلوماسية الفلسطينية لاستخدام كافة السبل القانونية ومعها مؤسسات المجتمع والقانوني الدولي لمساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد شعبنا، وانضمامنا الى اكثر من 135 اتفاقية ومنظمة اممية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، لإعادة فلسطين الى مكانها ومكانتها الدولية.

وشددت الخارجية في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين، بعاصمتها القدس، وعلى ما قدمته اجياله المتعاقبة من تضحيات دفاعا عن حرية وطنهم واستقلاله، وممارسة لحقنا الجامع في تقرير المصير والعودة والاستقلال السياسي والسيادة.

وحيت الخارجية أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وصموده، ودعت الى احياء ذكرى الاستقلال لتحقيق ما ورد فيها والعمل مع دول شعوب الأمم المتحدة المحبة للسلام والحرية، والقوى الحية التي مازالت تحترم مبادئها ومبادئ القانون الدولي والعدل من اجل انهاء الاحتلال الاستعماري، وتفكيك منظومة الابارتهايد، الفصل العنصري.

وأشارت الى ان الدبلوماسية الفلسطينية، تعمل وتسبر كل السبل لتحقيق الرؤى والخطط الوطنية ولتنفيذ قرارات الشرعية الفلسطينية وعلى رأسها رؤية  السيد الرئيس محمود عباس في انهاء الاحتلال الإسرائيلي والحفاظ على حقوق أبناء شعبنا، وتحقيقها، وشددت على أن القرار الأخير للجنة الرابعة في الجمعية العامة، حول طلب رأي استشاري وفتوى قانونية من محكمة العدل الدولية هو خطوة إضافية نحو احقاق العدالة للشعب الفلسطيني، ومطالبة للعالم لاتخاذ خطوات فاعلة لمواجهة الظلم الواقع على فلسطين وشعبها.

واعادت "الخارجية" التأكيد على أن وثيقة الاستقلال هي اسمى وثيقة دستورية لدولة فلسطين، وجزء أساس من كتلتها الدستورية، وفيها حافظت على حقوق أبناء الشعب الفلسطيني اينما وجدوا، واسست لمرحلة جديدة من النضال الفلسطيني بعد ان صمد شعبنا واستمر في البقاء والديمومة على ارض فلسطين، ارض الاباء والاجداد منذ بدء الخليقة. كما رسخت للعمل الوطني الوحدوي، ومازالت الأرضية الحقيقية للعمل الوحدوي للوصول الى الهدف الأكبر للشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين لأرض الإباء والاجداد باعتبارها حقوق غير قابلة للتصرف، وان الدبلوماسية الفلسطينية تتجند في كل بقاع الأرض لتحقيق اهداف شعبنا في الحرية والاستقلال.

أخبار ذات صلة

صورة.. الإعلان عن هوية منفذ عملية &#34;أرئيل&#34;

صورة.. الإعلان عن هوية منفذ عملية "أرئيل"

&#34;الديمقراطية&#34;: عملية سلفيت البطولية ردٌ على جرائم الاحتلال

"الديمقراطية": عملية سلفيت البطولية ردٌ على جرائم الاحتلال

&#34;الديمقراطية&#34; تحذّر من خطورة تصريحات بن غفير على سلامة الأسرى

"الديمقراطية" تحذّر من خطورة تصريحات بن غفير على سلامة الأسرى

يائير لبيد يُعلق على عملية الطعن في &#34;أرئيل&#34;

يائير لبيد يُعلق على عملية الطعن في "أرئيل"

&#34;الجهاد&#34;: عملية &#34;أرئيل&#34; تعبر عن إرادة شعبنا الفلسطيني الذي يقدم واجب مقاومة الاحتلال

"الجهاد": عملية "أرئيل" تعبر عن إرادة شعبنا الفلسطيني الذي يقدم واجب مقاومة الاحتلال

فيديو.. اللحظات الأولى لعملية الطعن في منطقة (أرئيل) شمال الضفة

فيديو.. اللحظات الأولى لعملية الطعن في منطقة (أرئيل) شمال الضفة

أول تعليق من حركة حماس على عملية الطعن شمال الضفة

أول تعليق من حركة حماس على عملية الطعن شمال الضفة

أول تعليق من &#34;الخارجية&#34; على قرار العدل الأمريكية التحقيق بإعدام أبو عاقلة

أول تعليق من "الخارجية" على قرار العدل الأمريكية التحقيق بإعدام أبو عاقلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34; في ذكرى اعلان الاستقلال: الدبلوماسية الفلسطينية تراكم الخطوات نحو الاستقلال

"الخارجية" في ذكرى اعلان الاستقلال: الدبلوماسية الفلسطينية تراكم الخطوات نحو الاستقلال

&#34;الديمقراطية&#34; تحذّر من خطورة تصريحات بن غفير على سلامة الأسرى

"الديمقراطية" تحذّر من خطورة تصريحات بن غفير على سلامة الأسرى

قطاع غزة: أربع إصابات بـ 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: أربع إصابات بـ 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

كيف تبدو أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء؟

كيف تبدو أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء؟

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي يفتح تحقيقا جنائيا باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي يفتح تحقيقا جنائيا باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

تفاصيل لقاء قيادي بين (حماس والديمقراطية) في بيروت

تفاصيل لقاء قيادي بين (حماس والديمقراطية) في بيروت

الاحتلال يفصل 3 من ضباطه بسبب الفشل في التعامل مع عملية التميمي

الاحتلال يفصل 3 من ضباطه بسبب الفشل في التعامل مع عملية التميمي

الأسير فتحي العتوم من جنين يرزق بتوأم عن طريق النطف المجمدة

الأسير فتحي العتوم من جنين يرزق بتوأم عن طريق النطف المجمدة

منوعات

شاهد: نهال عنبر تكشف عن تفاصيل مثيرة حصلت بينها وبين عادل إمام

شاهد: نهال عنبر تكشف عن تفاصيل مثيرة حصلت بينها وبين عادل إمام

بعد الحكم عليها لـ3 سنوات بالسجن.. ردة فعل فجر السعيد تثير الجدل

بعد الحكم عليها لـ3 سنوات بالسجن.. ردة فعل فجر السعيد تثير الجدل

صديقة سعاد حسني تكشف حقيقة مقتل الأخيرة في لندن

صديقة سعاد حسني تكشف حقيقة مقتل الأخيرة في لندن

وفاة فنان أردني شهير بعد الاعتداء عليه في مصر

وفاة فنان أردني شهير بعد الاعتداء عليه في مصر

شاهد: إيناس الدغيدي تضع فنان مصري شهير في ورطة بسبب تصريحاتها

شاهد: إيناس الدغيدي تضع فنان مصري شهير في ورطة بسبب تصريحاتها

مايان السيد تفجر مفاجأة غير متوقعة لجمهورها

مايان السيد تفجر مفاجأة غير متوقعة لجمهورها

بعد نجاحاته السابقة.. كريم عبدالعزيز يصدم جمهوره وينسحب من الموسم الرمضاني 2023

بعد نجاحاته السابقة.. كريم عبدالعزيز يصدم جمهوره وينسحب من الموسم الرمضاني 2023

ما آخر التطورات الصحية لنادين نجيم بعد نقلها للمستشفى بشكل مفاجئ؟

ما آخر التطورات الصحية لنادين نجيم بعد نقلها للمستشفى بشكل مفاجئ؟

شاهد: عمرو دياب يغضب جمهوره بسبب إطلالته الأخيرة الغريبة

شاهد: عمرو دياب يغضب جمهوره بسبب إطلالته الأخيرة الغريبة

بعد عودتها لحسام حبيب.. ما مصير بنات شيرين عبدالوهاب؟

بعد عودتها لحسام حبيب.. ما مصير بنات شيرين عبدالوهاب؟

عربي

الجزائر: مصرع 16 شخصًا أغلبهم من أصول إفريقية بحادث سير جنوبي البلاد

الجزائر: مصرع 16 شخصًا أغلبهم من أصول إفريقية بحادث سير جنوبي البلاد

الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة

الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول

مقتل عسكريين سوريين وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي

مقتل عسكريين سوريين وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي