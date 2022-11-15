"الديمقراطية" تحذّر من خطورة تصريحات بن غفير على سلامة الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم، ما صرح به المتطرف، ايتمار بن غفير لصحيفة (يديعوت أحرونوت)، مشترطاً لدخول الحكومة الإسرائيلية الموافقة على سنّ قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.كما حذّرت الجبهة، مما ورد في الصحيفة عن توفر أغلبية لدى تحالف اليمين المتطرف تؤيد هذا الاقتراح الدموي.وقالت الجبهة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن تصريحات بن غفير، وما نقلته (يديعوت أحرونوت) عن الأجواء السائدة في الحكومة، تكشف حقيقة المخاطر التي تتهدد سلامة أسرانا في سجون الاحتلال على يد حكومة نتنياهو.ودعت الجبهة لأوسع تحرك سياسي وطني فلسطيني في جناحي الوطن (67 + 48) وفي الشتات، لتحذير حكومة نتنياهو من خطورة المسّ بسلامة أسرانا الأبطال، وخطورة التلاعب بحياتهم.كما دعت الجبهة السلطة الفلسطينية وقيادتها الرسمية أخذ تهديدات بن غفير على محمل الجد، وإثارة الأمر على أعلى المستويات في المحافل الدولية، لتظهر الوجه الفاشي لدولة الاحتلال، وكشف سلوكها الدموي ضد شعبنا في كافة مناطق تواجده، وفي مواجهة أسرانا داخل زنازين الاعتقال.