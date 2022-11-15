شؤون فلسطينية

يائير لبيد يُعلق على عملية الطعن في "أرئيل"

يائير لبيد يُعلق على عملية الطعن في "أرئيل"
يائير لبيد
رام الله - دنيا الوطن
علّق رئيس حكومة الاحتلال، المنتهية ولايته، يائير لبيد، على عملية الطعن في منطقة أرئيل، شمال الضفة الغربية، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين صباح اليوم الثلاثاء.

وقال لبيد: "استيقظ مواطنو إسرائيل اليوم على صباح صعب ومؤلّم، حيث قام -فلسطيني- بتنفيذ عملية صعبة في أريئيل".

 وتابع: "بالنيابة عن حكومة إسرائيل، أبعث بأحر التعازي لأسر القتلى والتمنيات بالشفاء للمصابين".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع عملية طعن نفذها فلسطينيان في منطقة (أرئيل) الصناعية المقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينة سلفيت، شمال الضفة الغربية.

وأضافت بأن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين.

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