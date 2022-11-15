يائير لبيد يُعلق على عملية الطعن في "أرئيل"





وتابع: "بالنيابة عن حكومة إسرائيل، أبعث بأحر التعازي لأسر القتلى والتمنيات بالشفاء للمصابين".





وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع عملية طعن نفذها فلسطينيان في منطقة (أرئيل) الصناعية المقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينة سلفيت، شمال الضفة الغربية.

وأضافت بأن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين.

رام الله - دنيا الوطنعلّق رئيس حكومة الاحتلال، المنتهية ولايته، يائير لبيد، على عملية الطعن في منطقة أرئيل، شمال الضفة الغربية، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين صباح اليوم الثلاثاء.وقال لبيد: "استيقظ مواطنو إسرائيل اليوم على صباح صعب ومؤلّم، حيث قام -فلسطيني- بتنفيذ عملية صعبة في أريئيل".