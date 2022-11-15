"الجهاد": عملية "أرئيل" تعبر عن إرادة شعبنا الفلسطيني الذي يقدم واجب مقاومة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، طارق عز الدين، اليوم الثلاثاء، إن الحركة تبارك العملية التي وقعت في مستوطنة "ارئيل" شمال الضفة.وأضاف عز الدين في تصريح صحفي، أن "هذه العملية البطولية تعبر عن إرادة شعبنا الفلسطيني البطل الذي يقدم واجب مقاومة الاحتلال على إمكانات شعبنا الأصيل".وأسفرت العملية التي نفذها فلسطينيان، عن مقتل إسرائيلييْن، وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجراح خطيرة، فيما تم إطلاق النار على المنفذين.