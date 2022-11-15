أول تعليق من حركة حماس على عملية الطعن شمال الضفة





وقالت حماس في تصريح على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "الشباب الثائر في الضفة الغربية يضرب من جديد، ويفاجئ الاحتلال الصهيوني مرة أخرى في عملية فدائية في ما يسمى "مستوطنة (أرئيل)، التي تشكل أحد بؤر الإرهاب الصهيوني في الضفة الغربية".



وأضافت: بأن "هذه العملية تأكيد على مواصلة الشباب الثائر لانتفاضته المباركة دفاعاً عن المسجد الأقصى ورداً على جرائم الاحتلال، واستمراراً لمسيرة الثورة حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة".



وأسفرت العملية التي نفذها فلسطينيان، عن إصابة أربعة إسرائيليين بينهم، ثلاثة بجراح خطيرة، فيما تم إطلاق النار على المنفذين.