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شؤون فلسطينية

أول تعليق من حركة حماس على عملية الطعن شمال الضفة

أول تعليق من حركة حماس على عملية الطعن شمال الضفة
الاحتلال يطلق النار على منفذ عملية الطعن في أرئيل
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، على عملية الطعن في منطقة (أرئيل)، شمال الضفة الغربية.

وأسفرت العملية التي نفذها فلسطينيان، عن إصابة أربعة إسرائيليين بينهم، ثلاثة بجراح خطيرة، فيما تم إطلاق النار على المنفذين.

وقالت حماس في تصريح على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "الشباب الثائر في الضفة الغربية يضرب من جديد، ويفاجئ الاحتلال الصهيوني مرة أخرى في عملية فدائية في ما يسمى "مستوطنة (أرئيل)، التي تشكل أحد بؤر الإرهاب الصهيوني في الضفة الغربية".

وأضافت: بأن "هذه العملية تأكيد على مواصلة الشباب الثائر لانتفاضته المباركة دفاعاً عن المسجد الأقصى ورداً على جرائم الاحتلال، واستمراراً لمسيرة الثورة حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة".

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