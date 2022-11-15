أول تعليق من "الخارجية" على قرار العدل الأمريكية التحقيق بإعدام أبو عاقلة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بقرار وزارة العدل الامريكية فتح تحقيق في جريمة إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وتولي زمام أمور التحقيق من قبل القضاء الأمريكي.





وقالت الوزارة: إنه لطالما حذرت من المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لتسيس جريمة إعدام الشهيدة أبو عاقلة وطمسها وتسجيلها ضد مجهول وتبرأت الجناة ومن يقف خلفهم، علما بأن مسلسل جرائم الاعدامات الميدانية والقتل خارج القانون ضد أبناء شعبنا لازال مستمرا.



وتؤكد الوزارة أن الجانب الفلسطيني يجدد استعداده الدائم للتعاون مع اية تحقيقات دولية او أمريكية في إعدام الشهيدة أبو عاقلة وغيرها من ضحايا القتل خارج القانون.



وترى الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا القرار وإن جاء متأخراً إلا أنه يعكس تولد قناعة لدى الجانب الأمريكي بغياب اية تحقيقات إسرائيلية جدية واعتبارها شكليه ولا تعدو كونها محاولات لتغطية على المجرمين والقتلة.