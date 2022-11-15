قطاع غزة: أربع إصابات بـ 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

أصيب أربعة مواطنين بجروح طفيفة، خلال 12 حادث سير، خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة.



جاء ذلك وفق ما أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الثلاثاء، في إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية،



وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات بـ 15 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.









رام الله - دنيا الوطن