الجزائر: مصرع 16 شخصًا أغلبهم من أصول إفريقية بحادث سير جنوبي البلاد





ووقع الحادث في ولاية برج باجي مختار الحدودية مع دولة مالي، في أقصى جنوبي البلاد.



والحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين نفعيّتين (تستعمل في نشاطات تجارية مختلفة مثل البضائع أو الأشخاص)"، وفق ما قالت إدارة الحماية المدنية في بيان، موضحاً أن الضحايا "توفّوا حرقًا"، في إشارة إلى نشوب حريق في السيارتين نتيجة الحادث.



وأفاد موقع النهار الإخباري، بأن أغلب الضحايا "مهاجرون من جنسيات إفريقية"، دون تفاصيل إضافية، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).





رام الله - دنيا الوطنلقي 16 شخصًا حتفهم، أغلبهم مهاجرون من أصول إفريقية، وأصيب 3 آخرون بجروح، في حادث سير وقع جنوبي الجزائر.