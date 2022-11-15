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شؤون فلسطينية

"التنمية" و(يونيسف) تعلنان موعد صرف الدفعة النقدية الثالثة للأطفال المتضررين من الأزمات بالقطاع

"التنمية" و(يونيسف) تعلنان موعد صرف الدفعة النقدية الثالثة للأطفال المتضررين من الأزمات بالقطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، أن الوزارة وبالتعاون مع منظمة (يونيسف) في دولة فلسطين ستباشر بصرف الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال في قطاع غزة، والذي يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية.

ويشمل البرنامج توزيع خمس دفعات شهرية، تستهدف 4350 طفلاً ينتمون لـ 1068 من الأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة والتي تضررت بفعل التصعيد العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار/مايو 2021. جدير بالذكر ان قيمة الدفعة بلغت مليون و 200 ألف شيكل.

وصرح الشريكان أنه بإمكان الأسر المستفيدة من المساعدة النقدية استلامها من خلال نقاط التوزيع التابعة لشركة بال باي (Pal Pay) بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

كما أهاب الشريكان بأرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز المكون من سبع خانات رقمية والذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من منظمة (يونيسف) على هواتفهم. 

وأكد الطرفان أن البرنامج مهم للتخفيف من تأثير الأزمة كونه سيمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية.  

وتقدم وزير التنمية د. أحمد مجدلاني بجزيل الشكر للاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية التي يقدمها ولمنظمة (يونيسف) في دولة فلسطين على دورهم في هذا المشروع وعلى دعمهم للشعب الفلسطيني. 

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