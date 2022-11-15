دولي

الأمم المتحدة: عدد سكان العالم سيتجاوز عتبة ثمانية مليارات

الأمم المتحدة: عدد سكان العالم سيتجاوز عتبة ثمانية مليارات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قدرت شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة، بأن عدد سكان العالم، سيتجاوز عتبة ثمانية مليارات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في بيان، إن "هذه العتبة فرصة للاحتفال بالتنوع والتطوّر مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه الكوكب".

وترجع الأمم المتحدة النمو السكاني إلى تطور البشرية، إذ أن الناس باتوا يعمّرون أكثر بفضل تحسن خدمات الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والأدوية.

وأضافت: بأن الأمر يأتي ثمرة لارتفاع معدلات الخصوبة، خصوصا في بلدان العالم الأكثر فقرا، ومعظمها في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ما يعرّض أهداف التنمية إلى الخطر.

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